أول تعليق من رغد صدام حسين على المزاعم المتداولة بشأن زيارتها للمملكة

ماجد القزيز (صدى):
نفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الثلاثاء، المعلومات المتداولة حول عقدها لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت على حسابها في تويتر: "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا كبيرة ومؤلمة، يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين، ويسرح خيالهم المريض لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها، وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة".
وأضافت:" ذهبت عدة مرات مع أولادي إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ولم ألتق أخي محمد بن سلمان في أي منها".