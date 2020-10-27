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" جامعة طيبة " توضح سبب تأخر مكافآت الامتياز

Time منذ ساعة
Views 1451
" جامعة طيبة " توضح سبب تأخر مكافآت الامتياز

المدينة المنورة (صدى):
رد عبدالله الحربي المشرف على الإدارة القانونية والمتحدث الرسمي لجامعة طيبة، على شكاوى الطلاب من تأخر مكافآت الامتياز.

وقال الحربي خلال حديثه لبرنامج " ياهلا " إنه تم تسليم جميع الطلاب مكافآتهم المتأخرة خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الطالبات فبعضهن استلم، والباقيات سيستلمن الأثر الرجعي خلال أسبوعين.

وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي لجامعة طيبة، أسباب تعثر مشروع المستشفى الجامعي.

وأكد الحربي أنه أثناء التعاقد نشأ خلاف فني مع المقاول، لكن تم حل هذه المشكلة، مضيفًا أن الطلاب لم يتأثروا ويتدربون حاليا في المستشفيات الحكومية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
😱😱😱😱😱😱
abdul
قرار في منتهي الجمال .
ابن حزم
مقرود
ابن حزم
هذا اللي قالك من قلب الحدث
خالد الغامدي
كلام الشيخ صحيح العنف والمقاطعه وتهييج العامه لاينفع الرد يكون بالحوار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والرد يكون بالقلم وليس بتخلف أكثر من أساء لنبي هم المسلمين الذين يتبعون أكاذيب البخاري ومسلم التي تتناقض مع القرآن الكريم وتسي لله والرسول وكلها أكاذيب ماخوذه من اليهود

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