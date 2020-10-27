زواج الأقارب أهم أسباب الأمراض الوراثية النادرة في المملكة

علي القحطاني (صدى):
قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن زواج الأقارب سبّب أمراضا وراثية نادرة في بعض الأسر المملكة.
وأوضح المالك أن انتشار زواج الاقارب في المملكة ، تسبب في وجود الأمراض الوراثية النادرة بين المجتمع بشكل أكبر من المعدل العالمي، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر يعاني أطفالهم من إعاقات جسدية بدون سبب واضح.
وأضاف أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نجحت في اكتشاف مسببات الأمراض الوراثية النادرة في المجتمع.
وفي وقت سابق، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز نجاح برنامج الجينوم السعودي، في توثيق 7500 متغير مسبب للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة، منها 3 آلاف متغير جيني مسبب لأكثر من 1230 مرضاً وراثياً نادراً في المجتمع السعودي، وذلك عبر المختبر المركزي بالمدينة الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المدينة، إضافة إلى سبعة مختبرات طرفية يستضيفها ويشغلها شركاء البرنامج من الجهات الطبية في عدة مناطق بالمملكة.