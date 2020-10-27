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ضبط قائد مركبة استعرض قيادته المتهورة في مقطع فيديو

Time منذ ساعة
Views 1614
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ضبط قائد مركبة استعرض قيادته المتهورة في مقطع فيديو

عادل الحربي (صدى):
ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة ظهر وهو يقود بسرعة عالية وبشكل متهور، واستعرض ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكدت إدارة المرور، أنه إحالة قائد المرور إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
😱😱😱😱😱😱
abdul
قرار في منتهي الجمال .
ابن حزم
مقرود
ابن حزم
هذا اللي قالك من قلب الحدث
خالد الغامدي
كلام الشيخ صحيح العنف والمقاطعه وتهييج العامه لاينفع الرد يكون بالحوار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والرد يكون بالقلم وليس بتخلف أكثر من أساء لنبي هم المسلمين الذين يتبعون أكاذيب البخاري ومسلم التي تتناقض مع القرآن الكريم وتسي لله والرسول وكلها أكاذيب ماخوذه من اليهود

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