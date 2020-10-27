الأعداد السابقة للصحيفة

"الإعلام المرئي" يتوعد مخالفي ضوابط المحتوى الإعلامي بغرامة 500 ألف ريال

Time منذ 33 دقيقة
Views 1386
"الإعلام المرئي" يتوعد مخالفي ضوابط المحتوى الإعلامي بغرامة 500 ألف ريال

عادل الحربي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن غرامة تصل إلى 500 ألف ريال عند الإخلال بالمعايير والممارسات المهنية، وعدم التقيد بضوابط المحتوى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام.

ونوهت الهيئة إلى عموم المشاركين في المنصات الإعلامية على ضرورة التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، بمناسبة عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما يصاحبه من حراك إعلامي نشط.

وذكرت الهيئة الفقرة الثانية من المادة الرابعة للنظام والتي نصت على [الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة] وما نصت عليه الفقرة السابعة للمادة المذكورة [اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم] والتقيد بمبادئ الموضوعية والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، إضافة إلى اتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر.

وأضافت :"علماً بأن الإخلال بأي مما سبق يؤدي لإيقاع عقوبة غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو الإيقاف عن الظهور الإعلامي".

وأكدت الهيئة في هذا الشأن حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الارتقاء بالشأن الإعلامي، والعمل على إظهاره بما يليق بسمعة ومكانة المملكة ومواطنيها، وألا تُفضي روح المنافسة والتشجيع الرياضي إلى خلق مناخ يحمل الكراهية والتعصب المنبوذَين.

وأهابت الهيئة بالجميع التخلّق بأخلاقيات المهنة، والنأي بالشأن الإعلامي عن كل محتوى لا يليق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

م
الخوف على القصور والاستثمارات الخاصة واليخوت في فرنسا
الحاج مصطفى فاتي
البكولوسي
الحاج مصطفى فاتي
الثانوي
نجاة محمد
ليش زعلان يا شين التعصب
abdul
بورِكت اخ خالد

أخر الأخبار

ضبط قائد مركبة استعرض قيادته المتهورة في مقطع فيديو
ضبط قائد مركبة استعرض قيادته المتهورة في مقطع فيديو
Time منذ 4 دقائق Views 1171
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين تعطّل قاربهم في عرض البحر بجازان
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين تعطّل قاربهم في عرض البحر بجازان
Time منذ 16 دقيقة Views 1237
الجزائر تعلن دخول الرئيس "تبون" المستشفى
الجزائر تعلن دخول الرئيس "تبون" المستشفى
Time منذ 23 دقيقة Views 1399
"الإعلام المرئي" يتوعد مخالفي ضوابط المحتوى الإعلامي بغرامة 500 ألف ريال
"الإعلام المرئي" يتوعد مخالفي ضوابط المحتوى الإعلامي بغرامة 500 ألف ريال
Time منذ 33 دقيقة Views 1386
سالم الدوسري يكشف ماذا كتب على الكاميرا عقب تسجيله الهدف (فيديو)
سالم الدوسري يكشف ماذا كتب على الكاميرا عقب تسجيله الهدف (فيديو)
Time منذ 44 دقيقة Views 1739
أب يعتدي بوحشية على أطفاله ليعلمهم مواجهة الحياة
أب يعتدي بوحشية على أطفاله ليعلمهم مواجهة الحياة
Time منذ 45 دقيقة Views 491
روزانا اليامي بلوك جديد
روزانا اليامي بلوك جديد
Time منذ 46 دقيقة Views 315
حاستهم في الزواج
حاستهم في الزواج
Time منذ 47 دقيقة Views 271
فهد يركض خلف قطة المنزل
فهد يركض خلف قطة المنزل
Time منذ 47 دقيقة Views 272
وزير الشؤون الإسلامية:" علينا مواجهة الإساءة للرسول بالتجاهل واللامبالاة"
وزير الشؤون الإسلامية:" علينا مواجهة الإساءة للرسول بالتجاهل واللامبالاة"
Time منذ 49 دقيقة Views 1623