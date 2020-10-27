الزكاة والدخل: إعفاء الغرامات يشمل اعتراضات المكلفين على فرض غرامات التأخر في التسجيل

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات، تشمل اعتراضات المكلفين القائمة لدى الهيئة على فرض غرامات التأخر في التسجيل.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم إعفاء المكلف من غرامة التأخر في السداد، بشرط سداد الضريبة المستحقة وتوثيق التنازل عن الدعوى لدى الأمانة العامة للجان الضريبية وفق الإجراءات المعتمدة لذلك.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تمديدٍ إضافي لفترة الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين"، لثلاثة أشهر، تنتهي بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل، في خطوةٍ تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية، وتمكينهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.
ونشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليل مبادرات الهيئة لتحفيز الاقتصاد، من خلال الرابط التالي : هنا