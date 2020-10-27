الهلال يمنح الوحدة هدية التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021

طلال الغامدي (صدى):
تأهل نادي الوحدة إلى التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
يأتي ذلك بعدما تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، على حساب أبها.
وأنهى الوحدة موسم 2019 -2020، في المركز الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبخروج أبها من مسابقة الكأس، حجز الوحدة المقعد الرابع للأندية السعودية في البطولة الآسيوية، بعد ضمان تأهل الهلال والنصر والأهلي إلى آسيا.
وينتظر الهلال، الفائز من مباراة الأهلي والنصر مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهته في نهائي الكأس.