"الاستئناف" تلغي قرارًا بتغريم طبيب بـ 70 ألف ريالًا

عادل الحربي (صدى):
ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة، قرار تغريم طبيب بـ 70 ألف ريالًا؛ نظرًا لنشره تغريدات اعتبرها زملائه مسيئة لهم.
وقالت المحامية القانونية هيفاء العنزي، إن محكمة الاستئناف ألغت قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية، بعد دراسته ومراجعة جوانبه القانونية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتأسيس الدفوع على ضوء ما تمت ملاحظته من أوجه اعتراض يمكن الدفع بها أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وفقًا لـ" عكاظ".
وأكدت أن المحكمة قبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار محل التظلم.
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