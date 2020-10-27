استياء مستخدمي "واتس آب" من التحديث الجديد

علي القحطاني (صدى):
آثار التحديث الجديد لواتس آب الجديد استياء المستخدمين، حيث يطور البرنامج نفسه باستمرار لجلب تحسينات مثيرة ومفيدة لتطبيق الدردشة مثل تأمين حسابات المستخدمين على أندرويد من خلال خاصية التعرف على الوجه أو القدرة على كتم صوت المجموعات المزعجة إلى أجل غير مسمى.
و أعاد واتس آب تصميم أجزاء من قائمة الإعدادات الخاصة به على كل من أندرويد وآيفون، وقد أدى ذلك إعادة ترتيب الدردشات بناءً على العدد الإجمالي للصور والملفات وليس بناءً على الدردشات المفضلة بين الأصدقاء وأفراد الأسرة.
وقال موقع express.co.u أن واتس يعمل على إعادة استخدام إعدادات التخزين لمعرفة تفاصيل عدد الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمزيد، سواء تلك التي تم إرسالها أو استلامها من الدردشات المختلفة؛ حتى يسهل على المستخدم إزالة الملفات غير المهمة، بناءً على ذلك فإن الدردشات أُعيد ترتيبها بناءً على كمية الصور المرسلة من جهة اتصال ما والتي قد لا تكون ضرورية بطبيعة الحال، وبالتالي يضطر المستخدم للنزول للأسفل للعثور على جهات الاتصال المفضلة.
وأضاف موقع WABetaInfo أن بعد إصدار التحديث على النسخة التجريبية، يشعر الكثير من المستخدمين بخيبة أمل تجاه الميزة الجديدة، وقدم بعضهم بالفعل شكوى.