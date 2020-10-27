أحمد موسى يكشف عن وجهته المقبلة

نواف السالم (صدى):
كشف اللاعب النيجيري أحمد موسى عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن نادي النصر رسميًا قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.
وقال اللاعب النيجيري في تصريحات صحفية لشبكة "ESPN": "التقيت بالنادي وطلبت منهم إنهاء عقدي، وكانوا جيدين معي بما يكفي للموافقة على رحيلي".
وأضاف:"لقد استمتعت بفترة تواجدي مع النصر، كان النادي رائعًا بالنسبة لي، لكنني كنت أرغب دائمًا بالعودة إلى أوروبا، وأشعر أن هذا هو أفضل وقت بالنسبة لي للقيام بذلك".
ووجه الشكر إلى نادي النص وإدارته موضحًا أنه سيظل يكن لهم الاحترام والتقدير بعد رحيله ؛ خاصة لتفهمهم لرغبته في الرحيل.
وأشار اللاعب النيجيري إلى أن وكيله يتحدث حاليًا مع بعض الأندية الأوروبية لتكون أوروبا وجهته المقبلة، مضيفًا:"إنه يعرف ما أريد، لذلك أنا متأكد من أنه عندما يكون هناك شيء سيبلغني".