الريال يحاول مصالحة الجماهير أمام بوروسيا مونشنغلادباخ

وكالات (صدى):
يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويسعى الريال إلى تصحيح مساره بعد أن خسر أول مبارياته في دور المجموعات أمام فريق شاختار الأوكراني بنتيجة 3-2.
وتلقى ريال مدريد أخبارًا سارة قبل هذا اللقاء بعودة لاعبه إيدين هازارد لقائمة الفريق إستعدادًا لخوض اللقاء؛حيث يعقد الجمهور آمالهم عليه.
على الجانب الآخر، تعادل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة الجولة الأولى أمام انتر ميلان بنتيجة 2-2 وكان قريب من تحقيق الفوز على الفريق الإيطالي لكن سجل لوكاكو هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.
وعن مواجهة الليلة قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد:"المباراة التي لعبناها في الكلاسيكو هي المباراة التي يجب أن نلعبها".
وأضاف:"نحن نلعب بشكل جيد ونقاتل كفريق والأهم هو أن نحاول القيام بالشيء نفسه، يجب أن نكرر ما فعلناه أمام برشلونة، يجب أن نلعب مباراة جيدة ونعلم الوضع الذي نمر به في مباراتنا الثانية في دوري الأبطال".