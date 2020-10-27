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الريال يحاول مصالحة الجماهير أمام بوروسيا مونشنغلادباخ

Time منذ ساعة
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الريال يحاول مصالحة الجماهير أمام بوروسيا مونشنغلادباخ

وكالات (صدى):
يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الريال إلى تصحيح مساره بعد أن خسر أول مبارياته في دور المجموعات أمام فريق شاختار الأوكراني بنتيجة 3-2.

وتلقى ريال مدريد أخبارًا سارة قبل هذا اللقاء بعودة لاعبه إيدين هازارد لقائمة الفريق إستعدادًا لخوض اللقاء؛حيث يعقد الجمهور آمالهم عليه.

على الجانب الآخر، تعادل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة الجولة الأولى أمام انتر ميلان بنتيجة 2-2 وكان قريب من تحقيق الفوز على الفريق الإيطالي لكن سجل لوكاكو هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وعن مواجهة الليلة قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد:"المباراة التي لعبناها في الكلاسيكو هي المباراة التي يجب أن نلعبها".

وأضاف:"نحن نلعب بشكل جيد ونقاتل كفريق والأهم هو أن نحاول القيام بالشيء نفسه، يجب أن نكرر ما فعلناه أمام برشلونة، يجب أن نلعب مباراة جيدة ونعلم الوضع الذي نمر به في مباراتنا الثانية في دوري الأبطال".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا النظيف اما الي مصبوغ فلا والله إلى هو الشر الاقشر إلى ياخذ يغسله
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
أبوخالد-أبها.
حمدا.. وشكرا لك ياربنا.. على مانحن فيه من نعم وخيرات.. ونسال الله العلي القدير.. ان لايحوج الناس الى هذه المستشفيات.. ويمن على الجميع بالعفو والعافيه.

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