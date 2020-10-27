الأعداد السابقة للصحيفة

سعد القحطاني: وسائل التدفئة في الشتاء تسبب العديد من المخاطر(فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1471
Comment 1
سعد القحطاني: وسائل التدفئة في الشتاء تسبب العديد من المخاطر(فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح العميد الدكتور سعد القحطاني، اليوم الثلاثاء، أبرز المخاطر في موسم الشتاء والأمطار.

وقال القحطاني : " تكثر الأمطار والحرارة تقل في الشتاء لذلك يلجأ الناس لأستخدام وسائل التدفئة مثل الحطب، وهذه تسبب مشاكل كثيرة، مثل الاختناق والحرائق ".

وأضاف : نأمل من الجميع أن يأخذون بالأحتياطات اللازمة، والمجتمع صار لديه وعي ويتبعون وسائل الوقاية، يجب أن يكون لدينا احتياطات سلامة في البيت والعمل.

وتابع : في البيت هناك مخاطر لأستخدام وسائل التدفئة فيجب أن تكون ذات جودة عالية حتى لاتتسبب في مخاطر.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، قد أوضحت أن العقوبات المتخذة في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في الصحاري.

وجاء ذلك ببالتزامن مع دخول موسم الشتاء، وتزايد الرحلات البرية و«الكشتات» وما يلحقها من إشعال للنار في الجلسات البرية للتدفئة.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي أن العقوبات متمثلة في الغرامة المالية تتراوح بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا النظيف اما الي مصبوغ فلا والله إلى هو الشر الاقشر إلى ياخذ يغسله
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
أبوخالد-أبها.
حمدا.. وشكرا لك ياربنا.. على مانحن فيه من نعم وخيرات.. ونسال الله العلي القدير.. ان لايحوج الناس الى هذه المستشفيات.. ويمن على الجميع بالعفو والعافيه.

أخر الأخبار

بالفيديو والصور.. الهلال يتأهل إلى نهائي كأس الملك
بالفيديو والصور.. الهلال يتأهل إلى نهائي كأس الملك
Time منذ 8 دقائق Views 1043
استياء مستخدمي "واتس آب" من التحديث الجديد
استياء مستخدمي "واتس آب" من التحديث الجديد
Time منذ 21 دقيقة Views 1430
طريقة تفادي مشكلات تحويل الأموال عند تجديد الإقامة
طريقة تفادي مشكلات تحويل الأموال عند تجديد الإقامة
Time منذ 30 دقيقة Views 1447
بالفيديو.. لحظة غضب رازفان من الحكم وإشهار بطاقة صفراء ضده
بالفيديو.. لحظة غضب رازفان من الحكم وإشهار بطاقة صفراء ضده
Time منذ 36 دقيقة Views 1585
الفنان صالح الزراق في ذمة الله
الفنان صالح الزراق في ذمة الله
Time منذ 41 دقيقة Views 1591
الشمر يحمي من خطر الإصابة من "السرطان"
الشمر يحمي من خطر الإصابة من "السرطان"
Time منذ 41 دقيقة Views 1328
أحمد موسى يكشف عن وجهته المقبلة
أحمد موسى يكشف عن وجهته المقبلة
Time منذ 52 دقيقة Views 1987
«النمر» يوضح طرق إنزال الضغط المرتفع دون أدوية
«النمر» يوضح طرق إنزال الضغط المرتفع دون أدوية
Time منذ 57 دقيقة Views 1912
سعد القحطاني: وسائل التدفئة في الشتاء تسبب العديد من المخاطر(فيديو)
سعد القحطاني: وسائل التدفئة في الشتاء تسبب العديد من المخاطر(فيديو)
Time منذ ساعة Views 1471
قصة اغتصاب عامل لطفل وهو نائم في عقار تحت الإنشاء
قصة اغتصاب عامل لطفل وهو نائم في عقار تحت الإنشاء
Time منذ ساعة Views 687