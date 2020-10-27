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لجنة رقابة المنشطات تحضر مباراة الهلال وأبها
منذ ساعة
1517
نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الهلال وأبها في إطار كأس خادم الحمين الشريفين.
وأوضح اتحاد الكرة أنه تم تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.
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أحدث التعليقات
ابوبدر
مشروع انت رئيسه فاشل يا بارتوميو.. لو انت عاقل ما فرطت بافضل اللاعبين بالعالم وهم: داني الفيس. ونيمار. وانيستا. وقبلهم الحارس فيكتور فالديز. وبيدرو. وفابريغاس. وطيرت حتى المدربين مثل انريكي اللي برضوا ابن النادي ويحمل فلسفة النادي ولا كلفت نفسك تدفع اي مبلغ لاعادة جوزيب غوارديولا. انت فاشل يا بارتوميو. البرسا انتهى على يدك. وميسي لن يبقى وانت رئيسا للنادي
دكتور رايق بن فايق
5 مليون هذا يدفع مقدم للمخالفات ساهر مليون ريال
ابوبدر
تكفون لا تدقون على. اهدوها لغيري😬
حبيب الاتحاد
انت عار علا كل الصحافه والاعلان؛ انت خبيل وكلامك كلو تفها انت خيشت باب انت مسخره واركوز كل حلقه انت لا اسلوب ولا احترام غبي دلخ خبيل مع الكل عامل مشاكل بخبالتك وكذاب وكم وكم انفضحت من اعمامك مثل عبد الله فلاته ومالي انت من يوم كنت مع برنامج خط السته وانت منبود فعلا انت خبيل وغبي وابله ي ابو صوط واحد هههههههه؛ والله فظحتنا انت عب علا نادي الاتحاد؛ ي ابو سسمسميه؛؛ فعلا يبغالك خيزرناا؛ ههههههه، غبي معاهم معاهم عليهم عليهم؛ مثل الرموت؛ بابا خبر ههههه؛ ووالله انني اتحادي من ٤٥ سنه؛ فشلتنا ي خبييل
حبيب الاتحاد
انت عار علا كل الصحافه والاعلان؛ انت خبيل وكلامك كلو تفها انت خيشت باب انت مسخره واركوز كل حلقه انت لا اسلوب ولا احترام غبي دلخ خبيل مع الكل عامل مشاكل بخبالتك وكذاب وكم وكم انفضحت من اعمامك مثل عبد الله فلاته ومالي انت من يوم كنت مع برنامج خط السته وانت منبود فعلا انت خبيل وغبي وابله ي ابو صوط واحد هههههههه؛ والله فظحتنا انت عب علا نادي الاتحاد؛ ي ابو سسمسميه؛؛ فعلا يبغالك خيزرناا؛ ههههههه، غبي معاهم معاهم عليهم عليهم؛ مثل الرموت؛ بابا خبر ههههه؛ ووالله انني اتحادي من ٤٥ سنه؛ فشلتنا ي خبييل
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