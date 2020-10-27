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وظائف خالية في «طيران أديل»

Time منذ 14 دقيقة
Views 1302
وظائف خالية في «طيران أديل»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من الجنسين.

وقالت إن الوظائف لحملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي محاسبة (للجنسين).

– ممثل تجربة العملاء (عدد 8 وظائف للنساء).

– محلل نظم إدارة المحتوى (للجنسين).

– مدير التجارة الإلكترونية (للجنسين).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

ولفتت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط من هنا

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أحدث التعليقات

ابوبدر
مشروع انت رئيسه فاشل يا بارتوميو.. لو انت عاقل ما فرطت بافضل اللاعبين بالعالم وهم: داني الفيس. ونيمار. وانيستا. وقبلهم الحارس فيكتور فالديز. وبيدرو. وفابريغاس. وطيرت حتى المدربين مثل انريكي اللي برضوا ابن النادي ويحمل فلسفة النادي ولا كلفت نفسك تدفع اي مبلغ لاعادة جوزيب غوارديولا. انت فاشل يا بارتوميو. البرسا انتهى على يدك. وميسي لن يبقى وانت رئيسا للنادي
دكتور رايق بن فايق
5 مليون هذا يدفع مقدم للمخالفات ساهر مليون ريال
ابوبدر
تكفون لا تدقون على. اهدوها لغيري😬
حبيب الاتحاد
انت عار علا كل الصحافه والاعلان؛ انت خبيل وكلامك كلو تفها انت خيشت باب انت مسخره واركوز كل حلقه انت لا اسلوب ولا احترام غبي دلخ خبيل مع الكل عامل مشاكل بخبالتك وكذاب وكم وكم انفضحت من اعمامك مثل عبد الله فلاته ومالي انت من يوم كنت مع برنامج خط السته وانت منبود فعلا انت خبيل وغبي وابله ي ابو صوط واحد هههههههه؛ والله فظحتنا انت عب علا نادي الاتحاد؛ ي ابو سسمسميه؛؛ فعلا يبغالك خيزرناا؛ ههههههه، غبي معاهم معاهم عليهم عليهم؛ مثل الرموت؛ بابا خبر ههههه؛ ووالله انني اتحادي من ٤٥ سنه؛ فشلتنا ي خبييل
حبيب الاتحاد
انت عار علا كل الصحافه والاعلان؛ انت خبيل وكلامك كلو تفها انت خيشت باب انت مسخره واركوز كل حلقه انت لا اسلوب ولا احترام غبي دلخ خبيل مع الكل عامل مشاكل بخبالتك وكذاب وكم وكم انفضحت من اعمامك مثل عبد الله فلاته ومالي انت من يوم كنت مع برنامج خط السته وانت منبود فعلا انت خبيل وغبي وابله ي ابو صوط واحد هههههههه؛ والله فظحتنا انت عب علا نادي الاتحاد؛ ي ابو سسمسميه؛؛ فعلا يبغالك خيزرناا؛ ههههههه، غبي معاهم معاهم عليهم عليهم؛ مثل الرموت؛ بابا خبر ههههه؛ ووالله انني اتحادي من ٤٥ سنه؛ فشلتنا ي خبييل

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