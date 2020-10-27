وظائف خالية في «طيران أديل»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من الجنسين.
وقالت إن الوظائف لحملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي محاسبة (للجنسين).
– ممثل تجربة العملاء (عدد 8 وظائف للنساء).
– محلل نظم إدارة المحتوى (للجنسين).
– مدير التجارة الإلكترونية (للجنسين).
التقديم على وظائف شركة طيران أديل:
ولفتت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط من هنا