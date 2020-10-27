رئيس برشلونة يكشف سبب منع "ميسي" من الرحيل بعد خسارة الكلاسيكو

وكالات (صدى):
كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن سبب عدم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم رغبته الشديدة في ذلك.
وأكد رئيس برشلونة في تصريحات صحفية له نقلها موقع A bola البرتغالي وترجمتها "صدى"، أن "ميسي" هو مفتاح مشروعه الجديد، مشيرًا إلى أنه يثق في أن قائد البارسا سينهي مسيرته في الكامب نو.
وأضاف:"عندما سمعت أن ميسي كان غاضبًا لأنه أراد مغادرة النادي، حاولنا أن نشرح له و لمن حوله، أن برشلونة لا يستطيع السماح له بالرحيل لأنه الأفضل في العالم ولأننا نبدأ مشروعًا جديدًا مع كومان ومع لاعبين جدد، وميسي هو مفتاح هذا المشروع الجديد ".
وقال بارتوميو "أعلم أنه غاضب، لكننا بحاجة له، نحتاجه في برشلونة"، مضيفًا: "آمل أن يقول ميسي في الأشهر المقبلة أنه سعيد لأنه بقي في برشلونة، وينهي مسيرته في النادي".
وفي أغسطس الماضي، عُيِّن رونالد كومان مديرًا فنيًا لبرشلونة خلفًا للمدرب المُقال كيكي سيتيين، وقال رئيس برشلونة حينها عنه " يحمل فلسفة النادي في دمه ولديه خبرة عالية تؤهله لهذا المنصب".
كان برشلونة قد خسر كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد قبل يومين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الكامب نو.
ويحتل النادي الكتالوني المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، إلا أنه لا يزال أمامه مباراتين ليتساوى في عدد المباريات التي لعبها متصدر الدوري ريال سويداد.