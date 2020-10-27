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بالفيديو.. معلم يحول مجلس بيته إلى فصل تعليمي لطلاب الصفوف الأولية

Time منذ 28 دقيقة
Views 1425
بالفيديو.. معلم يحول مجلس بيته إلى فصل تعليمي لطلاب الصفوف الأولية

الرياض (صدى):
عمل معلم بمنطقة الرياض على تحويل مجلس بيته إلى فصل تعليمي لطلاب الصفوف الأولية، وذلك لأن الأطفال في الصفوف الأولية يصعب عليهم استقبال المعلومة والتعامل معهم عن بعد.

وأوضح المعلم ناصر أبو حيمد، خلال مداخلة له مع قناة "الإخبارية"، أنه يقف معه مدير مكتب الإشراف التربوي بجنوب الرياض الدكتور عبدالعزيز الخشنان، كذلك الهيئة الإدارية التعليمية في مدرسته عمرو بن العاص وقائدها.

وقال المعلم، أن الهدف من تحويل المجلس لفصل افتراضي هو لإيصال وتسهيل الرسالة التعليمية للأطفال، فيما يحاول التواصل مع الأهالي حتى خارج أوقات الدوام الرسمية ودروس التقوية لكي ينهض مستوى الطالب الضعيف.

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ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ارحموهم ووالله ماهم عارفين يلقونها من مين ؟ ولا مين ؟ مشاكل ومطالبات وقضايا في الفيفا حتى وصلت داخل النادي والفريق.!!؟ الحالميين على بالهم الجماهير والمحليين والكتاب ماهم عارفين بلاويهم..من جد فقر مؤلم للغاية.؟! أجل تبغون احمد موسى يتنازل عن 50 مليون ..! أكاد أجزم بأنه في طريقة للفيفا بحول الله وقوتة يا جحلط..
أبوخالد-أبها.
طلابنا.. ابناؤنا.. ليسوا بحاجة لبعض الحصص الدراسيه... مثلا.. الجغرافيا.. الرياضه.. الرسم..... الخ.... ابناؤنا..... ووطننا.... بحاجة ماسة للتدريب.. التدريب... التدريب... الذي انفقت عليه دولتنا الرشيده اعزها الله.. مبالغ طائلة.. وانشأت لأجله المراكز والمعاهد.. في كل المدن والمحافظات... لكن.. للاسف.. لم يتم استثمارها بالشكل المرضي الصحيح.. والدليل على ذلك.. ان كل شيء كما هو.. غير السعوديين هم الذين يتولون اعمال الصيانه.. وفي كل المجالات.. وابناؤنا.. رصيد الوطن.. لانرى منهم احدا في هذا المجال لماذا...!؟ ماهو السبب..!؟ لابد من مراجعة سياسة التدريب.. واعادة تنظيم الامور بما يحقق ظهور نتائج يراها الجميع.. عشرات السنين.. منذ انشأت الدولة اعزها الله.. مراكز ومعاهد التدريب.. والنتيجه........ لاجديد تحت الشمس.. كل شيء بيد غير السعوديين.. شيء مؤلم والله... دول اخرى.. يطالب شعوبها حكوماتهم بتوفير اجهزة ومعدات التدريب.. لاتستطيع دولهم ان توفرها لهم.. ومع هذا.. تجد انهم هم الذين يديرون الاعمال.. ونحن.. في وطننا الغالي.. لم تقصر دولتنا العزيزه.. حفطها الله في توفير كل ما من شأنه تدريب وتطوير ورقي ابنائها.. ولكن.. للأسف.. اين المهندس السعودي..!؟ اين الصناعيات التي يديرها مهندسين سعوديين..!؟ يجب التوقف عن اي امر اخر.. والعودة للبداية.. لنسأل انفسنا.. كيف نستطيع ان نملأ السوق بالمهندسين السعوديين..!؟ ماهي المعوقات التي تحول بين الشباب السعودي.. وبين الانخراط في هذا المجال..!؟ اموال طائله.. تذهب هدرا وعبثا.. لدى كثير ممن يتسمون باسم مهندس.. مليارات الريالات.. تخرج من وطننا سنويا وتستزف اموالنا.. كان بالامكان بقائها.. وليس هذا فقط.. بل ان البديل هو الافضل.. والأأمن يالطيف.. الويل لمن يقع في ايدي العمالة التي تتولى القيام بما نحتاجه من صيانة.. وانشاء.. لأنهم لن يرحموه من جهة.. ومن جهة اخرى.. لن تجد فيهم امينا الا القليل.. انت ياوطني كبير.. كبير.. وتستحق منا الكثير.

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