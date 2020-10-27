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والدة خالد البلطان تُصاب بفيروس كورونا

Time منذ 39 دقيقة
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والدة خالد البلطان تُصاب بفيروس كورونا

طلال الغامدي (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي لنادي الشباب، أحمد المسعود، عن إصابة والدة رئيس النادي خالد البلطان، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد "المسعود"، أن والدة "البلطان" تمر بحالة صحية حرجة، مطالبًا بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ومن المقرر أن يواجه الشباب نادي النصر يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد حصد 4 نقاط في الجولتين الماضيتين، بعد تغلب على أبها في الجولة الأولى وتعادل مع الرائد في الثانية.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
على فكرة نادي العين الجديد طالب وظيفة متحدث رسمي بخرقة الحالمية..!
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ونهاية الموسم إعارة إجبارية مثل غيره..! اللاعب ذكي جاء علشان الفلوس فقط.؟ ممتاز يا رائد أمن مستقبلك مع ابو ديون وقضايا لليل أصحاب السيل في الليل..!؟
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أرحمهم ووالله ماهم عارفين يلقونها من مين ؟ ولا مين ؟ مشاكل ومطالبات وقضايا في الفيفا حتى وصلت داخل النادي والفريق.!!؟ الحالميين على بالهم الجماهير والمحليين والكتاب ماهم عارفين بلاويهم..من جد فقر مؤلم للغاية..!؟ أجل تبغون الكبتن الجميل احمد موسى يتنازل عن أكثر من 50 مليون يا فقر.!؟ اللاعب يبي فلوسة وإلا الفيفا تجيب حقه طرق على خشومكم يا راعين السيل في الليل
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ارحموهم ووالله ماهم عارفين يلقونها من مين ؟ ولا مين ؟ مشاكل ومطالبات وقضايا في الفيفا حتى وصلت داخل النادي والفريق.!!؟ الحالميين على بالهم الجماهير والمحليين والكتاب ماهم عارفين بلاويهم..من جد فقر مؤلم للغاية.؟! أجل تبغون احمد موسى يتنازل عن 50 مليون ..! أكاد أجزم بأنه في طريقة للفيفا بحول الله وقوتة يا جحلط..
أبوخالد-أبها.
طلابنا.. ابناؤنا.. ليسوا بحاجة لبعض الحصص الدراسيه... مثلا.. الجغرافيا.. الرياضه.. الرسم..... الخ.... ابناؤنا..... ووطننا.... بحاجة ماسة للتدريب.. التدريب... التدريب... الذي انفقت عليه دولتنا الرشيده اعزها الله.. مبالغ طائلة.. وانشأت لأجله المراكز والمعاهد.. في كل المدن والمحافظات... لكن.. للاسف.. لم يتم استثمارها بالشكل المرضي الصحيح.. والدليل على ذلك.. ان كل شيء كما هو.. غير السعوديين هم الذين يتولون اعمال الصيانه.. وفي كل المجالات.. وابناؤنا.. رصيد الوطن.. لانرى منهم احدا في هذا المجال لماذا...!؟ ماهو السبب..!؟ لابد من مراجعة سياسة التدريب.. واعادة تنظيم الامور بما يحقق ظهور نتائج يراها الجميع.. عشرات السنين.. منذ انشأت الدولة اعزها الله.. مراكز ومعاهد التدريب.. والنتيجه........ لاجديد تحت الشمس.. كل شيء بيد غير السعوديين.. شيء مؤلم والله... دول اخرى.. يطالب شعوبها حكوماتهم بتوفير اجهزة ومعدات التدريب.. لاتستطيع دولهم ان توفرها لهم.. ومع هذا.. تجد انهم هم الذين يديرون الاعمال.. ونحن.. في وطننا الغالي.. لم تقصر دولتنا العزيزه.. حفطها الله في توفير كل ما من شأنه تدريب وتطوير ورقي ابنائها.. ولكن.. للأسف.. اين المهندس السعودي..!؟ اين الصناعيات التي يديرها مهندسين سعوديين..!؟ يجب التوقف عن اي امر اخر.. والعودة للبداية.. لنسأل انفسنا.. كيف نستطيع ان نملأ السوق بالمهندسين السعوديين..!؟ ماهي المعوقات التي تحول بين الشباب السعودي.. وبين الانخراط في هذا المجال..!؟ اموال طائله.. تذهب هدرا وعبثا.. لدى كثير ممن يتسمون باسم مهندس.. مليارات الريالات.. تخرج من وطننا سنويا وتستزف اموالنا.. كان بالامكان بقائها.. وليس هذا فقط.. بل ان البديل هو الافضل.. والأأمن يالطيف.. الويل لمن يقع في ايدي العمالة التي تتولى القيام بما نحتاجه من صيانة.. وانشاء.. لأنهم لن يرحموه من جهة.. ومن جهة اخرى.. لن تجد فيهم امينا الا القليل.. انت ياوطني كبير.. كبير.. وتستحق منا الكثير.

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