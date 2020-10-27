والدة خالد البلطان تُصاب بفيروس كورونا

طلال الغامدي (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي لنادي الشباب، أحمد المسعود، عن إصابة والدة رئيس النادي خالد البلطان، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد "المسعود"، أن والدة "البلطان" تمر بحالة صحية حرجة، مطالبًا بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
ومن المقرر أن يواجه الشباب نادي النصر يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الشباب قد حصد 4 نقاط في الجولتين الماضيتين، بعد تغلب على أبها في الجولة الأولى وتعادل مع الرائد في الثانية.
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.