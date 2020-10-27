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ليفربول ينافس مانشستر يونايتد ويوفنتوس على موهبة آيسلندية

Time منذ ساعة
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ليفربول ينافس مانشستر يونايتد ويوفنتوس على موهبة آيسلندية

وكالات (صدى):
‏ذكرت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليفربول، بدأ في منافسة ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس من أجل التعاقد مع لاعب أيسلندي في السابعة عشر من عمره.

وأكدت التقارير، أن ليفربول قام بإرسال كشافيه من أجل متابعة الأيسلندي بيرجمان يوهانسون صاحب الـ 17 عاما، والذي يقدم أداء مميز مع فريقه نوركوبينج السويدي.

وصرح أحد مسئولي النادي السويدي يُدعى ستيج توربورنسن: "إنه لأمر جيد أن لدينا العديد من اللاعبين المثيرين للاهتمام، لكن لن أُخفي سرًا أن الأندية تطارد بيرجمان يوهانسون"؛ مشددًا على أن ليفربول أحد الأندية المهتمة بضم الموهبة الآيسلندية.

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