بالفيديو.. لحظة إنفجار "زومبي الجوال والكمبيوتر" على أرض الواقع

وكالات (صدى):
كشفت مؤسسات بيئية عن مخاطر شديدة للبطاريات المستعملة للجوالات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح .
ويجب التخلص منها في مصانع النفاات تحت ضوابط لحماية العاملين الذين يرتدون الخوذات والأقنعة الواقية تحسباً لأي إنفجار في أي لحظة .
ووثق مقطع فيديو جانب من تلك الإنفجارات في أحد مصانع تدوير النفايات في بريطانيا .
ورصدت جمعية الخدمات البيئية في بريطانيا نحو 250 حريقًا بسببب تلك البطاريات التي يُطلق عليها " زومبي الجوال والكمبيوتر " ، وأكدت أن الحرائق التي تسببها البطاريات المهملة تُعرّض الأرواح للخطر، وتتسبب في أضرار بملايين الجنيهات وتعطل خدمات النفايات. .