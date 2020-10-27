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بالفيديو.. لحظة إنفجار "زومبي الجوال والكمبيوتر" على أرض الواقع

Time منذ 21 دقيقة
Views 1416
بالفيديو.. لحظة إنفجار "زومبي الجوال والكمبيوتر" على أرض الواقع

وكالات (صدى):
كشفت مؤسسات بيئية عن مخاطر شديدة للبطاريات المستعملة للجوالات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح .

ويجب التخلص منها في مصانع النفاات تحت ضوابط لحماية العاملين الذين يرتدون الخوذات والأقنعة الواقية تحسباً لأي إنفجار في أي لحظة .

ووثق مقطع فيديو جانب من تلك الإنفجارات في أحد مصانع تدوير النفايات في بريطانيا .

ورصدت جمعية الخدمات البيئية في بريطانيا نحو 250 حريقًا بسببب تلك البطاريات التي يُطلق عليها " زومبي الجوال والكمبيوتر " ، وأكدت أن الحرائق التي تسببها البطاريات المهملة تُعرّض الأرواح للخطر، وتتسبب في أضرار بملايين الجنيهات وتعطل خدمات النفايات. .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه،، إنقلب السرير على الصايد..
مشعل الغامدي
والله أني هذا الي شفته يا كرافت من اساء للسعودية أيامه الشينة تكثر ويندفن ما عاد نسمعه عنه شي السعودية شعب وحكومة احن حبو يرفعون النشامى رفعوه وأما الخائبين ما لهم الا فال النحس والبلوي من كل صوب تلقفه هذي المرجله والدندنه الله يعز السعودية بلاد العز
احمد بومحمد@@
ابن نافل معذور لانه لايفهم
احمد بومحمد@@
محمد بن نافل مايعرف شي معقوله يتركو العابد يغادر

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