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بالفيديو.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات واسعة ارتكبها نظام أردوغان

Time منذ 8 دقائق
Views 1226
بالفيديو.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات واسعة ارتكبها نظام أردوغان

أنقرة (صدى):
كشف تقرير حقوقي اعدته مؤسسة حقوق الإنسان التركية فضح انتهاكات واسعة ارتكبها نظام أردوغان.

كشف التقرير تعرض 1346 شخصًا لسوء المعاملة في غرف الاحتجاج، حيث ذكر أن الشرطة التركية تدخلت فيما لا يقل عن 637 احتجاجا وتجمعا سلميا

وأشار التقرير إلى استمرار محاكمة 18 فنانًا في مطلع 2020 بشتى الاتهامات، من بينها إهانة الرئيس، مشيرًا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.

وكشف عن منع 75 موقعًا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفًا على الإنترنت، وحجب 145 عنوانًا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه،، إنقلب السرير على الصايد..
مشعل الغامدي
والله أني هذا الي شفته يا كرافت من اساء للسعودية أيامه الشينة تكثر ويندفن ما عاد نسمعه عنه شي السعودية شعب وحكومة احن حبو يرفعون النشامى رفعوه وأما الخائبين ما لهم الا فال النحس والبلوي من كل صوب تلقفه هذي المرجله والدندنه الله يعز السعودية بلاد العز
احمد بومحمد@@
ابن نافل معذور لانه لايفهم
احمد بومحمد@@
محمد بن نافل مايعرف شي معقوله يتركو العابد يغادر

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