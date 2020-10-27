بالفيديو.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات واسعة ارتكبها نظام أردوغان

أنقرة (صدى):
كشف تقرير حقوقي اعدته مؤسسة حقوق الإنسان التركية فضح انتهاكات واسعة ارتكبها نظام أردوغان.
كشف التقرير تعرض 1346 شخصًا لسوء المعاملة في غرف الاحتجاج، حيث ذكر أن الشرطة التركية تدخلت فيما لا يقل عن 637 احتجاجا وتجمعا سلميا
وأشار التقرير إلى استمرار محاكمة 18 فنانًا في مطلع 2020 بشتى الاتهامات، من بينها إهانة الرئيس، مشيرًا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.
وكشف عن منع 75 موقعًا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفًا على الإنترنت، وحجب 145 عنوانًا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.