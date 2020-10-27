الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "ترامب" ينسحب من لقاء تليفزيوني بعد مشادة: "أسئلتي صعبة أكثر من بايدن"

Time منذ ساعة
Views 1623
Comment 2
بالفيديو.. "ترامب" ينسحب من لقاء تليفزيوني بعد مشادة: "أسئلتي صعبة أكثر من بايدن"

واشنطن (صدى):
في مشهد مثير للدهشة ، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من برنامج " 60 دقيقة " التليفزيوني بعد مشادة كلامية مع المذيعة .

واتهم " ترامب " الصحفية " ليزلي ستال " بإساءة معاملته ومخالفة الإتفاق المبرم بين شبكة سي بي إس والبيت الأبيض .

كما اتهم بعض الصحفيين الأمريكيين بإختيار أسئلة صعبة له بالمقارنة بمنافسه الديمقراطي جو بايدن .

وكانت " ستال " قد سألت " ترامب " عما إذا كان نشاطه على مواقع التواصل الإجتماعي وإطلاق الألقاب على الآخرين قد نفرً الناس منه ، إلا أنه رفض ذل وأكد أنه لولا حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لم يكن يتمكن من إيصال صوته .

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه،، إنقلب السرير على الصايد..
مشعل الغامدي
والله أني هذا الي شفته يا كرافت من اساء للسعودية أيامه الشينة تكثر ويندفن ما عاد نسمعه عنه شي السعودية شعب وحكومة احن حبو يرفعون النشامى رفعوه وأما الخائبين ما لهم الا فال النحس والبلوي من كل صوب تلقفه هذي المرجله والدندنه الله يعز السعودية بلاد العز
احمد بومحمد@@
ابن نافل معذور لانه لايفهم
احمد بومحمد@@
محمد بن نافل مايعرف شي معقوله يتركو العابد يغادر

أخر الأخبار

بالفيديو.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات واسعة ارتكبها نظام أردوغان
بالفيديو.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات واسعة ارتكبها نظام أردوغان
Time منذ 7 دقائق Views 1223
«الإسكان» تؤكد أنه لا يمكن التنازل عن الخيارات السكنية إلا بين الأزواج
«الإسكان» تؤكد أنه لا يمكن التنازل عن الخيارات السكنية إلا بين الأزواج
Time منذ 17 دقيقة Views 1325
بالفيديو.. لحظة إنفجار "زومبي الجوال والكمبيوتر" على أرض الواقع
بالفيديو.. لحظة إنفجار "زومبي الجوال والكمبيوتر" على أرض الواقع
Time منذ 21 دقيقة Views 1408
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم إخراج الجوال أثناء الصلاة ووضعه على "الصامت"
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم إخراج الجوال أثناء الصلاة ووضعه على "الصامت"
Time منذ 27 دقيقة Views 1676
إعلان نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة جندي
إعلان نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة جندي
Time منذ 32 دقيقة Views 1375
بالفيديو.. وزير الطاقة: نستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية بحلول 2030
بالفيديو.. وزير الطاقة: نستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية بحلول 2030
Time منذ 37 دقيقة Views 1395
ذئب بشري يستغل مريضة بالتوحد ويحاول إغتصابها
ذئب بشري يستغل مريضة بالتوحد ويحاول إغتصابها
Time منذ 42 دقيقة Views 374
بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في إحدى ورش الباحة
بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في إحدى ورش الباحة
Time منذ 47 دقيقة Views 1528
حكام مباريات نصف نهائي كأس الملك
حكام مباريات نصف نهائي كأس الملك
Time منذ 52 دقيقة Views 1737
فتاة تُفاجأ بزجاجات بول أثناء تنظيف غرفة شقيقتها (صور)
فتاة تُفاجأ بزجاجات بول أثناء تنظيف غرفة شقيقتها (صور)
Time منذ 57 دقيقة Views 1384