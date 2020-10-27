بالفيديو.. "ترامب" ينسحب من لقاء تليفزيوني بعد مشادة: "أسئلتي صعبة أكثر من بايدن"

واشنطن (صدى):
في مشهد مثير للدهشة ، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من برنامج " 60 دقيقة " التليفزيوني بعد مشادة كلامية مع المذيعة .
واتهم " ترامب " الصحفية " ليزلي ستال " بإساءة معاملته ومخالفة الإتفاق المبرم بين شبكة سي بي إس والبيت الأبيض .
كما اتهم بعض الصحفيين الأمريكيين بإختيار أسئلة صعبة له بالمقارنة بمنافسه الديمقراطي جو بايدن .
وكانت " ستال " قد سألت " ترامب " عما إذا كان نشاطه على مواقع التواصل الإجتماعي وإطلاق الألقاب على الآخرين قد نفرً الناس منه ، إلا أنه رفض ذل وأكد أنه لولا حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لم يكن يتمكن من إيصال صوته .