حكام مباريات نصف نهائي كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
كشف اتحاد كرة القدم، عن أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويدير حكم الساحة البارغواياني إيبر أكوينو لقاء الهلال وأبها، فيما تشهد مباراة الأهلي أمام النصر صافرة الحكم الكولومبي أندريس روكاس.
ويتواجه الأهلي مع النصر في مباراة مرتقبة غداً الثلاثاء في نصف نهائي كأس خادم الرحمين الشريفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام، على استاد الأمير فيصل بن فهد.