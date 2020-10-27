فتاة تُفاجأ بزجاجات بول أثناء تنظيف غرفة شقيقتها (صور)

واشنطن (صدى):
آثارت فتاة أمريكية سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فوجئت بزجاجات مليئة بالبول أثناء تنظيف غرفة نوم شقيقتها.
وكشف تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ترجمته "صدى" انتقال فتاة لغرفة نوم شقيقتها بعد ذهابها للجامعة، وجدت الغرفة مليئة بالفوضى والقمامة ، والسرير غير مرتب.
ووثقت الفتاة مقاطع فيديو وصور لغرفة شقيقتها ونشرتهم عبر موقع تيك توك، مما آثار صدمة بين المتابعين بسبب الفوضى المتواجدة داخل الغرفة.
وعثرت الفتاة على زجاجات كثيرة مليئة بالبول داخل الغرفة، مما شعر الكثيرون بالاشمئزاز ، ادعت كولين أنهم ينتمون إلى صديق أختها.
وقامت بإزالة القمامة ورش مزيل الرائحة على الأرض، وعلقت قائلة: "أختي لم تتبول في الزجاجة ، لقد كان صديقها المفضل ، أعتقد أنه كان كسولًا.