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بالفيديو..الملك سلمان في كلمة يلقيها وزير الإستثمار: عازمون على النمو والإزدهار في قطاعات جديدة

Time منذ ساعة
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بالفيديو..الملك سلمان في كلمة يلقيها وزير الإستثمار: عازمون على النمو والإزدهار في قطاعات جديدة

الرياض (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - أن جائحة كورونا أثبتت مرونة الإقتصاد السعودي وقوته .

وقال الملك سلمان في كلمته بـ"مجموعة الأعمال " B20 " والتي قالها نيابة ً عنه وزير الإستثمار خالد الفالح " إننا عازمون على تعزيز مستويات النمو والإزدهار من خلال التمكين والإستثمار في قطاعات إقتصادية جديدة ، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل ،وفقاً لـ"الإخبارية " .

كما أكد الملك سلمان على لسان وزير الإستثمار على تحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي وتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كافة المجالات .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه،، إنقلب السرير على الصايد..
مشعل الغامدي
والله أني هذا الي شفته يا كرافت من اساء للسعودية أيامه الشينة تكثر ويندفن ما عاد نسمعه عنه شي السعودية شعب وحكومة احن حبو يرفعون النشامى رفعوه وأما الخائبين ما لهم الا فال النحس والبلوي من كل صوب تلقفه هذي المرجله والدندنه الله يعز السعودية بلاد العز
احمد بومحمد@@
ابن نافل معذور لانه لايفهم
احمد بومحمد@@
محمد بن نافل مايعرف شي معقوله يتركو العابد يغادر

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