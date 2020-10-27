بالفيديو..الملك سلمان في كلمة يلقيها وزير الإستثمار: عازمون على النمو والإزدهار في قطاعات جديدة

الرياض (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - أن جائحة كورونا أثبتت مرونة الإقتصاد السعودي وقوته .
وقال الملك سلمان في كلمته بـ"مجموعة الأعمال " B20 " والتي قالها نيابة ً عنه وزير الإستثمار خالد الفالح " إننا عازمون على تعزيز مستويات النمو والإزدهار من خلال التمكين والإستثمار في قطاعات إقتصادية جديدة ، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل ،وفقاً لـ"الإخبارية " .
كما أكد الملك سلمان على لسان وزير الإستثمار على تحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي وتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كافة المجالات .