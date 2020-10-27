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«الصحة العالمية»: العالم سيواجه لحظة خطيرة وسط موجة إصابات كورونا

Time منذ 27 دقيقة
Views 1490
«الصحة العالمية»: العالم سيواجه لحظة خطيرة وسط موجة إصابات كورونا

وكالات (صدى):
أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن نصف الكرة الشمالي سيواجه لحظة خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "غيبريسوس" في مؤتمر قمة عالمي للصحة الافتراضية، أن: " قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره"؛ لافتًا إلى أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات كورونا، الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء العمل معًا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى أن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه على أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدًا.

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسياء العالمي
تركي ابن حميد
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزىء في الدنيا ولهم في الاخرة عذابا عظيم.....الأيه
كلام مليان
ماكان هذا كلامك يوم كان ملعب الهلال ههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك .. .. ضيعوا قيمنا وكرامتنا وعزتنا الإسلاميه ، بمثل هذه التفاهات ..

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