«الصحة العالمية»: العالم سيواجه لحظة خطيرة وسط موجة إصابات كورونا

وكالات (صدى):
أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن نصف الكرة الشمالي سيواجه لحظة خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح "غيبريسوس" في مؤتمر قمة عالمي للصحة الافتراضية، أن: " قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره"؛ لافتًا إلى أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات كورونا، الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء العمل معًا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.
وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى أن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه على أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدًا.