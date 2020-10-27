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بالفيديو.. انتهاء المرحلة الثانية من إستئناف العمرة بدون إصابات بكورونا

Time منذ 32 دقيقة
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بالفيديو.. انتهاء المرحلة الثانية من إستئناف العمرة بدون إصابات بكورونا

الرياض (صدى):
تستعد وزارة الحج والعمرة لإستقبال معتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة وفقاً لضوابط .

ونجحت الوزارة ورئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في إدارة المرحلة الثانية من إستئناف العمرة والتي كانت بنسبة تشغيلية تصل غلى 75 % ما يقارب 15000 معتمر يومياً بجانب 40 ألف مصلي يومياً ، دون تسجيل أي إصابة كورونا .

ووضعت الوزارة ضوابط وإستحقاقات لإستقبال المعتمرين من الخارج بدءً من الحد المقبل ، إذ يجب ألا يقل السن عن 18 عام ولا يزيد عن 50 سنة ، وتأكيد رحلة الذهاب والعودة وتقديم شهادة مخبرية تثبت خلةهم من فيروس كورونا، وفقاً للإخبارية .

كما وضعت الوزارة ضوابط لشركات العمرة في المملكة التي تزيد عن 500 شركة كتوعية المعتمرين بكافة الإجراءات الإحترازية ، وتقديم كافة الخدمات كالنقل والسكن والإعاشة ومعالجة أي قصور في الخدمات ، والتأكيد على كافة البيانات المدخلة وصحتها ، وتقسيم المعتمرين إلى مجموعات كل مجموعة 50 معتمر .

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسياء العالمي
تركي ابن حميد
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزىء في الدنيا ولهم في الاخرة عذابا عظيم.....الأيه
كلام مليان
ماكان هذا كلامك يوم كان ملعب الهلال ههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك .. .. ضيعوا قيمنا وكرامتنا وعزتنا الإسلاميه ، بمثل هذه التفاهات ..

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