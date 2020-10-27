بالفيديو.. سيدة تركية: لم أجد فطورًا لأطفالي ونأكل من القمامة

وكالات (صدى):
أكدت سيدة تركية أنها تتعرض للجوع، هي وأطفالها مما دفعها للتسول، لافتة إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان تخلت عنهم ولم توفر لهم ما يسد جوعهم.
وظهرت السيدة في مقطع فيديو تقول: " الآن أنا في وضع ظالم للغاية ، هذا الصباح لم أجد فطور لأطفالي وقد كان ذلك صعباً بالنسبة لي"؛ مضيفة: " الدولة تخلت عنا ولم تساعدنا في هذه الأزمة ، وحتى لا يبقى أطفالي جائعين عدت للتسول وجلبت خبز لأطفالي من القمامة " .
واستطردت: " يقول لي أطفالي بشكل لطيف لا تخرجي ، لكني مضطرة للخروج "؛ متسائلة:" ماذا سيحدث عندما لا يوجد دخل ؟ سأخرج وأنا مجبرة على ذلك"؛ فيما يشهد الاقتصاد التركي تدهوراً كبيراً؛ بسبب السياسات الخارجية التي يتبعها أردوغان.