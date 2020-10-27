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صورة لطفل يقف أمام الأسوار المحيطة بمحافظة مرات في الرياض
منذ ساعة
588
2
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أحدث التعليقات
kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسياء العالمي
تركي ابن حميد
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزىء في الدنيا ولهم في الاخرة عذابا عظيم.....الأيه
كلام مليان
ماكان هذا كلامك يوم كان ملعب الهلال ههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك .. .. ضيعوا قيمنا وكرامتنا وعزتنا الإسلاميه ، بمثل هذه التفاهات ..
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