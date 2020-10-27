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حقيقة فيديو حرق السفارة الفرنسية في السودان

Time منذ ساعة
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حقيقة فيديو حرق السفارة الفرنسية في السودان

الخرطوم (صدى):
نفت وسائل إعلام سودانية صحة الانباء التي تداولت حول حرق السفارة الفرنسية في السودان.

وبالبحث في المقاطع المنتشرة تبين أن الفيديو المتداول عن حرق السفارة الفرنسية في السودان قديم وغير صحيح, ونشر لاول مرة بتاريخ 14 سبتمبر 2012، بعنوان «محتجون سودانيون يقتحمون السفارة الألمانية.

يذكر أن عددا من الدول شهدت إقامة مظاهرات منددة بإساءة فرنسا للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلام، ومتوعدين بشن حملة غير مسبوقة على فرنسا، من قبيل مقاطعة منتجاتها، مشيرين إلى أن الإساءة للإسلام ولنبينا محمد، خط أحمر، وأنه لا يمكن السكوت على هكذا تصرفات عنصرية حاقدة.

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسياء العالمي
تركي ابن حميد
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزىء في الدنيا ولهم في الاخرة عذابا عظيم.....الأيه
كلام مليان
ماكان هذا كلامك يوم كان ملعب الهلال ههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك .. .. ضيعوا قيمنا وكرامتنا وعزتنا الإسلاميه ، بمثل هذه التفاهات ..

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