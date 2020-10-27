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بالفيديو.. انطلاق التمرين التعبوي لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. انطلاق التمرين التعبوي لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان

جازان (صدى):
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمقام بمنطقة جازان بمشاركة 26 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وفي مستهل التمرين استمع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة إلى شرح وافٍ عن الفرضية من قبل الجهات المشاركة في التمرين الذي يهدف للوصول الى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة -لا قدر الله - وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مطلعاً على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها ودورها والإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة لديها.

كما تفقد مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية بجازان واطلع على تجهيزات المركز والمعدات التابعة له.

ويهدف التمرين إلى ضرورة الاستفادة مما يتم اكتسابه من خبرات ومعرفة، جراء تنظيم مثل هذه الفعاليات المشتركة، حيث يعد التمرين حلقة في سلسلة جهود يبذلها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك.

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسياء العالمي
تركي ابن حميد
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزىء في الدنيا ولهم في الاخرة عذابا عظيم.....الأيه
كلام مليان
ماكان هذا كلامك يوم كان ملعب الهلال ههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك .. .. ضيعوا قيمنا وكرامتنا وعزتنا الإسلاميه ، بمثل هذه التفاهات ..

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