وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس على أن يكون العمل بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "مسئول الدعم الفني لتقنية المعلومات" (IT - Technical Support).
واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ، أو أي مجالات متخصصة ذات صلة، بالإضافة لأن يكون حديث التخرج، 0-2 سنوات من الخبرة المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة (وظيفة الدعم الفني)، لديه مهارات حل المشاكل، إلى جانب مهارات تحليلية، و مهارات الاتصال اللفظي والكتابي قوية، كذلك القدرة على إدارة الوقت.
وأشارت هيئة المنافسة إلى أنه للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .