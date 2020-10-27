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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

Time منذ ساعتين
Views 1660
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس على أن يكون العمل  بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "مسئول الدعم الفني لتقنية المعلومات" (IT - Technical Support).

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ، أو أي مجالات متخصصة ذات صلة، بالإضافة لأن يكون حديث التخرج، 0-2 سنوات من الخبرة المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة (وظيفة الدعم الفني)، لديه مهارات حل المشاكل، إلى جانب مهارات تحليلية، و مهارات الاتصال اللفظي والكتابي قوية، كذلك القدرة على إدارة الوقت.

وأشارت هيئة المنافسة إلى أنه للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسياء العالمي
تركي ابن حميد
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزىء في الدنيا ولهم في الاخرة عذابا عظيم.....الأيه
كلام مليان
ماكان هذا كلامك يوم كان ملعب الهلال ههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك .. .. ضيعوا قيمنا وكرامتنا وعزتنا الإسلاميه ، بمثل هذه التفاهات ..

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