«الصحة» تحدد 7 مستشفيات لخصخصة الأشعة

الرياض (صدى):
حددت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 7 مستشفيات في مدينة الرياض وضواحيها كنموذج للمشروع التجريبي لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل أقسام الأشعة.
وتعد المستشفيات هي: مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى اليمامة، إلى جانب مستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الدوادمي، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الأرطاوية.
ويأتي هذا التوجه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة وفعالية خدمات التصوير الطبي المقدمة للمواطنين بمنطقة الرياض وجميع المناطق، وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
ورغبت الوزارة بتجربة هذا النموذج على مجموعة مختارة من المستشفيات العامة في مدينة الرياض وضواحيها، مراعية في ذلك ضم تشغيل أقسام الطب النووي والبوزيتروني، كما تم تعيين المؤسسة المالية الدولية IFC كمستشار رئيس للمساعدة في تصميم وتنفيذ المشروع.