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مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية وصحية شاغرة

Time منذ ساعة
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مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وقالت إدارة المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي علاج طبيعي الأبحاث السريرية، منسق أبحاث سريرية، مشرف جمع العينات، ممرض أول (عدد 3 وظائف)، سكرتير أول (عدد 3 وظائف)، بينما التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
الصهيوني واثق مشروع إسرائيل الكبرى في الوطن العربي بدعم غربي يريد أن يتحقق في ضل هذه الضروف استغل خوف الإمارات والبحرين وفقر السودان يالهم من غزاة محتلين لا يامن مكرهم احد
ابوبدر
والله الشرهه على اللي سامح بالرياضة الفاسدة
أبوخالد-أبها.
اهم شي.. توصلين الرساله.. انتبهي.. من الكلاب والوحوش في الطريق.. لان الطريق محفوف بالوحوش اللي تنهش ملابس ( حاملة الرساله.). علشان ياكلون اللحم مباشره.. بدون حواجز.. ويمكن باقي فيهم خير.. لانهم يخلون حاملات بعض الرسائل يلبسون البكيني.. شفتي كيف.. دلالة على ان فيهم خير.. ومايرضوا ان الوحده تتكشف خالص.. لان فيه حاجات اسمها خط احمر.. والبكيني.. هذا.. خط احمر.
ابوبدر
والله على ناس وناس. وانا بالبحر واشوف
المليليح
ذائقتكم هههههههههههه

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