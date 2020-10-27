بالصور.. مصادرة 40 قرقور صيد بحري مخالفًا في القنفذة

القنفذة (صدى):
ضبطت فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة، أكثر من ٤٠ قرقوراً متروكة بصورة غير نظامية قرب إحدى الجزر غرب محافظة القنفذة.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي؛ أنه تم التحفظ على "قراقير الصيد" ومصادرتها من قِبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر؛ تمهيداً لإكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها.
وفي السياق نفسه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.