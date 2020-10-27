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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الثلاثاء، على نحو طفيف، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 229.92 ريال ( 61.31 دولار)، مقابل 229.20 ريال (61.12 دولار) في تعاملات الإثنين، وفق تجار في السوق.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 201.18 ريال (53.65دولار)، مقابل 200.55 ريال (53.48 دولار) أمس الإثنين.

وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 172.44ريال (45.98 دولار)، مقابل 171.90 ريال (45.80 دولار) في تعاملات الإثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 134.12ريال (35.77 دولار)، مقابل، نحو 133.70 ريال ( 35.65 دولار).

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
الصهيوني واثق مشروع إسرائيل الكبرى في الوطن العربي بدعم غربي يريد أن يتحقق في ضل هذه الضروف استغل خوف الإمارات والبحرين وفقر السودان يالهم من غزاة محتلين لا يامن مكرهم احد
ابوبدر
والله الشرهه على اللي سامح بالرياضة الفاسدة
أبوخالد-أبها.
اهم شي.. توصلين الرساله.. انتبهي.. من الكلاب والوحوش في الطريق.. لان الطريق محفوف بالوحوش اللي تنهش ملابس ( حاملة الرساله.). علشان ياكلون اللحم مباشره.. بدون حواجز.. ويمكن باقي فيهم خير.. لانهم يخلون حاملات بعض الرسائل يلبسون البكيني.. شفتي كيف.. دلالة على ان فيهم خير.. ومايرضوا ان الوحده تتكشف خالص.. لان فيه حاجات اسمها خط احمر.. والبكيني.. هذا.. خط احمر.
ابوبدر
والله على ناس وناس. وانا بالبحر واشوف
المليليح
ذائقتكم هههههههههههه

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