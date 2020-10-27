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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التشيكية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التشيكية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
الصهيوني واثق مشروع إسرائيل الكبرى في الوطن العربي بدعم غربي يريد أن يتحقق في ضل هذه الضروف استغل خوف الإمارات والبحرين وفقر السودان يالهم من غزاة محتلين لا يامن مكرهم احد
ابوبدر
والله الشرهه على اللي سامح بالرياضة الفاسدة
أبوخالد-أبها.
اهم شي.. توصلين الرساله.. انتبهي.. من الكلاب والوحوش في الطريق.. لان الطريق محفوف بالوحوش اللي تنهش ملابس ( حاملة الرساله.). علشان ياكلون اللحم مباشره.. بدون حواجز.. ويمكن باقي فيهم خير.. لانهم يخلون حاملات بعض الرسائل يلبسون البكيني.. شفتي كيف.. دلالة على ان فيهم خير.. ومايرضوا ان الوحده تتكشف خالص.. لان فيه حاجات اسمها خط احمر.. والبكيني.. هذا.. خط احمر.
ابوبدر
والله على ناس وناس. وانا بالبحر واشوف
المليليح
ذائقتكم هههههههههههه

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