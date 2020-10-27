إشادة واسعة بآلية الإختبارات الجديدة وإعادة توزيع الدرجات للطلاب

الرياض (صدى):
أشاد خبراء التعليم والمعلمون بقرار الوزارة بشأن الإختبار عن بُعد وإعادة توزيع الدرجات والإهتمام بأعمال السنة ، مؤكدين أنه في مصلحة الطلاب والعملية التعليمية .
وأكد المعلمون أن القرار يؤكد حرص الوزارة على سلامة الطلاب في ظل خطر كورونا وفي نفس الوقت تحقيق العدالة في التقييم ونتائج الإختبارات .
وأشارو أن أزمة كورونا أكدت أن المملكة تمتلك منظومة إتصالات وتكنولوجيا معلومات قادرة على تعويض الغياب عن المدارس والجامعات ، وفي نفس الوقت ضمان عدم غش بعض الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية أو الإستعانة بكتب بعد أن أصبحت أغلب الدرجات من أعمال السنة بما يجبره على التفاعل مع منصة مدرستي التعليمية والإلتزام بالتكليفات المدرسية على أكمل وجه وهذا هو الأهم لتنشيط ذهن الطلاب على مدار العام الدراسي وعدم الإعتماد على طرق الإجابات التقليدية .
وكان الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم قد قرر إستمرار الدراسة عن بُعد والإختبار عن بُعد وإعادة توزيع الدرجات بشكل إستثنائي كركائز أساسية لهذا العام الدراسي الإستثنائي .