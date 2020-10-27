طائر المينا الهندي يغزو مزارع نجران ويهدد الطيور المحلية

نجران (صدى):
اشتكى مزارعي نجران من طائر المينا الهندي، لقيامه بمهاجمة أعشاش الطيور المحلية، ويتغذي على بيضها.
وأوضح المزارعين أن طائر المينا يغزو مزارع نجران ويتكاثر بشكل كبير وينتشر على نحو واسع في نجران، مشيرين أنه تسبب في انقراض عدد من الطيور المحليه حيث يقوم بأكل بيضها ويقتل صغارها.
وأكدوا أن الطائر ينقل امراضا قاتلة للانسان، كما أنه لا يكتفى بتناول الطيور والحشرات فقط، بل يمكن أن يتغذى على المحاصيل الزراعية والحشرات والحيوانات الصغيرة.
وناشد المزارعين فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالمنطقة بإيجاد حل عاجل لحمايتهم من هذا الطاذر الذي انتشر بشكل كبير وتزايد إعداد حتى أصبح مصدر إزعاج وأكثر ضررا.