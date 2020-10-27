سر تسمية قرية المصانع التاريخية بهذا الإسم قبل 700سنة "فيديو"

الرياض (صدى):
سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء علي بلدة المصانع التاريخية بالرياض، والتي يقع فيها منتزه السد الحجري .
وقال عبدالله الشويرد من سكان الحي تتميز بلدة المصانع بوجود السد الحجري بها، الذي بني منذ 700 سنة من الحجارة المرصوصة .
وأضاف المواطن أن السد الحجري قديما أطلق عليه العراس ، وتم تغيير اسمه مؤخرا بالسد الحجري ، لافتا إلى أنه مبنى أثري قديم عرضه 300 متر وارتفاعه حوالي 400 متر ، بناه المواطنين.
وأشار إلى أنه سمي بالمصانع لكثرة الصنوع فيها ، كما أنه يوجد به منتزة الجذع الذي يتميز بالاشجار والنباتات الخلابة .