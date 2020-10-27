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ارتفاع أسعار النفط اليوم

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار النفط اليوم

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في نيويورك مع ضعف الدولار، على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج الليبي وتلاشي الآمال في تحفيز أمريكي جديد يشير إلى توقعات هبوطية للسوق.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 0.5 ٪ بعد انخفاضها يوم أمس الاثنين، مع ضعف الدولار الذي عزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول 30سنتًا إلى 38.86 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش. بعد انخفاضه 3.2٪ يوم الاثنين، وارتفع خام برنت لشهر كانون الاول بنسبة 0.78٪ إلى 41.31 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 3.1٪ في الجلسة السابقة.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
الصهيوني واثق مشروع إسرائيل الكبرى في الوطن العربي بدعم غربي يريد أن يتحقق في ضل هذه الضروف استغل خوف الإمارات والبحرين وفقر السودان يالهم من غزاة محتلين لا يامن مكرهم احد
ابوبدر
والله الشرهه على اللي سامح بالرياضة الفاسدة
أبوخالد-أبها.
اهم شي.. توصلين الرساله.. انتبهي.. من الكلاب والوحوش في الطريق.. لان الطريق محفوف بالوحوش اللي تنهش ملابس ( حاملة الرساله.). علشان ياكلون اللحم مباشره.. بدون حواجز.. ويمكن باقي فيهم خير.. لانهم يخلون حاملات بعض الرسائل يلبسون البكيني.. شفتي كيف.. دلالة على ان فيهم خير.. ومايرضوا ان الوحده تتكشف خالص.. لان فيه حاجات اسمها خط احمر.. والبكيني.. هذا.. خط احمر.
ابوبدر
والله على ناس وناس. وانا بالبحر واشوف
المليليح
ذائقتكم هههههههههههه

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