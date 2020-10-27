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شروط يجب على المصانع مراعاتها عند التقدم بطلب تصدير مياه الشرب المعبأه للخارج

Time منذ ساعة
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شروط يجب على المصانع مراعاتها عند التقدم بطلب تصدير مياه الشرب المعبأه للخارج

الرياض (صدى):
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط معينة لاستقبال طلبات مصانع المياه الراغبة في تصدير مياه الشرب المعبأه إلى خارج المملكة، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون لدى المصنع رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن يكون لدى المصنع شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما تضمنت الشروط أن يكون لدى المصنع ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويحتوي على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه وسعة العبوة.

كما اشترطت سداد رسوم التصدير، وألا تزيد سعة عبوات المياه المراد تصديرها على لتر واحد، وألا يتجاوز المصنع نسب التصدير المسموح بها وهي 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة، و70% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
الصهيوني واثق مشروع إسرائيل الكبرى في الوطن العربي بدعم غربي يريد أن يتحقق في ضل هذه الضروف استغل خوف الإمارات والبحرين وفقر السودان يالهم من غزاة محتلين لا يامن مكرهم احد
ابوبدر
والله الشرهه على اللي سامح بالرياضة الفاسدة
أبوخالد-أبها.
اهم شي.. توصلين الرساله.. انتبهي.. من الكلاب والوحوش في الطريق.. لان الطريق محفوف بالوحوش اللي تنهش ملابس ( حاملة الرساله.). علشان ياكلون اللحم مباشره.. بدون حواجز.. ويمكن باقي فيهم خير.. لانهم يخلون حاملات بعض الرسائل يلبسون البكيني.. شفتي كيف.. دلالة على ان فيهم خير.. ومايرضوا ان الوحده تتكشف خالص.. لان فيه حاجات اسمها خط احمر.. والبكيني.. هذا.. خط احمر.
ابوبدر
والله على ناس وناس. وانا بالبحر واشوف
المليليح
ذائقتكم هههههههههههه

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