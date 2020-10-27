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رئيس الاستخبارات الإسرائيلي يكشف عن الدول العربية التي ستطبع قريبا معهم

Time منذ ساعة
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رئيس الاستخبارات الإسرائيلي يكشف عن الدول العربية التي ستطبع قريبا معهم

وكالات (صدى):
كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء أمس الاثنين، عن أسماء الدول العربية التي تسعى بلاده إلى التطبيع معها قريبًا عقب اتفاقيتها مع الإمارات والبحرين والسودان.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة، هي سلطنة عمان، وقطر، والنيجر، والمغرب؛ حيث سيتم تكثيف المفاوضات معها من أجل التوصل إلى اتفاقيات سلام بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد كوهين، أن إسرائيل بصدد التوصل إلى اتفاق مماثل مع دولة خليجية وأخرى أفريقية، لافتًا إلى أن ما حدث هو ما أشار إليه تماما، إذ انضمت مملكة البحرين والسودان إلى مسيرة السلام مع الدولة العبرية.

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى تشكيل جبهة قوية تضم كلا من مصر والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، في مقابل ما أسماه "محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان".

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
الصهيوني واثق مشروع إسرائيل الكبرى في الوطن العربي بدعم غربي يريد أن يتحقق في ضل هذه الضروف استغل خوف الإمارات والبحرين وفقر السودان يالهم من غزاة محتلين لا يامن مكرهم احد
ابوبدر
والله الشرهه على اللي سامح بالرياضة الفاسدة
أبوخالد-أبها.
اهم شي.. توصلين الرساله.. انتبهي.. من الكلاب والوحوش في الطريق.. لان الطريق محفوف بالوحوش اللي تنهش ملابس ( حاملة الرساله.). علشان ياكلون اللحم مباشره.. بدون حواجز.. ويمكن باقي فيهم خير.. لانهم يخلون حاملات بعض الرسائل يلبسون البكيني.. شفتي كيف.. دلالة على ان فيهم خير.. ومايرضوا ان الوحده تتكشف خالص.. لان فيه حاجات اسمها خط احمر.. والبكيني.. هذا.. خط احمر.
ابوبدر
والله على ناس وناس. وانا بالبحر واشوف
المليليح
ذائقتكم هههههههههههه

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