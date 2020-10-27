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مجلس حكماء المسلمين يُقرر مقاضاة الصحيفة الفرنسية المسيئة

Time منذ ساعة
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مجلس حكماء المسلمين يُقرر مقاضاة الصحيفة الفرنسية المسيئة

القاهرة (صدى):
قرر مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة " تشارلي إيبدو " الفرنسية؛ لإساءتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واستنكار المجلس حادثة مقتل المدرس الفرنسي، وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، مشددًا على أن كل هذه الحوادث هى إرهاب بغيض أيًا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها.

وشدد على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي.

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أحدث التعليقات

الفاتح
ابو بدر معلومات قيمه ولاكنها...........اسف يمكن انك امين الصندوق اقول ابو خرقه والفقروي ناشب بحلوقكم جايب لكم الضط والسكر وستنتهون بلعناية المركزه من حقد في قلوبكم ايه المتعصبين..............
هيا طيب
ناصح
واول سلاقين البيض انت ياعدنان تريد كل شي حسب امرك واللي يخالفك ليس على حق اقول اثقل اخر عمرك اختمها بخير والاتراي اعلم محمد نور عليك,,,,,,,,,,,,,,,,
faeiz1122
اقول لايكثر بعد بانيقا مافي أحد كثر بربره مانبي وبعدين في فترات سابقة قبل سنه يعني ولو اللاعب جاءه عرض من برشلونه مافكر مجرد التفكير بهلالكم
الفاتح
يا ع س ع . محرقه اعصابك الخرقه اللي تقول عليها من حرقت قلبك لانها شعار اللعب بلعالميه اللي لعبها قبلك 20 سنه فبل تولد انت واشكالك المتعصبين.....

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