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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 22 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

.M.
من عرفتها وهي وضيعة🤣
.M.
واو تاريخهن حافل بالإنجازات الرائعة🤭💔
.M.
يناس لاتتهمو البنت وتطعنوا بشرفها تراها إنسانه محترمة واكيد إلي حصل كان متعمد من أحد حاقد عليها ويحاول تخريب سمعتها الله يكون في عونها ويستر عليها وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في تدمير سمعتها
.M.
السرعة والتهور وعدم الإنتباه من أكبر الأسباب الوفيات
.M.
سبحان مصورها 😅💔

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