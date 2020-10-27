" الإهمال " وراء فقدان سيارتين تابعتين لتعليم شقراء

الرياض (صدى):
كشفت التحقيقات في واقعة فقدان سيارتين تابعتين لإدارة تعليم محافظة شقراء، إلى أن الإهمال سببا في الواقعة.
وتبين وجود إهمال في تسليم واستلام المركبات في الإدارة، وعدم علم الإدارة بالأشخاص المسلَّمة لهم السيارات.
وتم التوصل لذلك بعد العثور على إحدى المركبتين مع أحد الموظفين بعد البلاغ عن فقدها بيوم واحد، ما لفت انتباه الجهات المهتمة بالقضية.
كما تبين عدم وجود سِجل لاستلام المركبتين، وأنهما لم تسجلا في عهدة أي موظف؛ ما تسبَّب في فقدانهما، لعدم تطبيق الإجراءات النظامية المعمول بها في استلام العُهد.