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" الإهمال " وراء فقدان سيارتين تابعتين لتعليم شقراء

Time منذ ساعة
Views 1781
" الإهمال " وراء فقدان سيارتين تابعتين لتعليم شقراء

الرياض (صدى):
كشفت التحقيقات في واقعة فقدان سيارتين تابعتين لإدارة تعليم محافظة شقراء، إلى أن الإهمال سببا في الواقعة.

وتبين وجود إهمال في تسليم واستلام المركبات في الإدارة، وعدم علم الإدارة بالأشخاص المسلَّمة لهم السيارات.

وتم التوصل لذلك بعد العثور على إحدى المركبتين مع أحد الموظفين بعد البلاغ عن فقدها بيوم واحد، ما لفت انتباه الجهات المهتمة بالقضية.

كما تبين عدم وجود سِجل لاستلام المركبتين، وأنهما لم تسجلا في عهدة أي موظف؛ ما تسبَّب في فقدانهما، لعدم تطبيق الإجراءات النظامية المعمول بها في استلام العُهد.

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أحدث التعليقات

.M.
من عرفتها وهي وضيعة🤣
.M.
واو تاريخهن حافل بالإنجازات الرائعة🤭💔
.M.
يناس لاتتهمو البنت وتطعنوا بشرفها تراها إنسانه محترمة واكيد إلي حصل كان متعمد من أحد حاقد عليها ويحاول تخريب سمعتها الله يكون في عونها ويستر عليها وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في تدمير سمعتها
.M.
السرعة والتهور وعدم الإنتباه من أكبر الأسباب الوفيات
.M.
سبحان مصورها 😅💔

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