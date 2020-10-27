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الأمير سطام بن خالد يفحم ماكرون

Time منذ 8 دقائق
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الأمير سطام بن خالد يفحم ماكرون

الرياض (صدى):
سخر الأمير سطام بن خالد آل سعود، من حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن احترام بلاده للإختلاف.

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح بقوله: " لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية " .

ورد الأمير سطام مستنكرا ما يزعمه ماكرون، قائلا: " عن أي روح سلام تتحدث وأنت تقبل الإساءة لرسولنا الكريم؟ " .

وأضاف الأمير سطام موجها حديثه لماكرون: " أليس تأييد الإستهزاء بالأديان يثير الحقد بين الناس؟ النقاش العقلاني هو نقاش حول معلومة ورأي وليس إستهزاء " .

وتابع:" هل كرامة الإنسان والقيم العالمية لديكم هي أن تسمح بالإساءة للأديان والأنبياء دون أي احترام وتقدير لأتباعهم " .

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أحدث التعليقات

abdul
واذا تبغين متخلّلة دايما وعلي اصوله ، عليك بهالي وود.
نجاة محمد
20 و استني سنة عشان يتعالج سبحان الله لم يفقد بصرة
ابو براء
الى جهنم انشاء الله ولا روحي لجارك اللى تفلسفتي عشان ترضيه اما السعودية لا نشوف رقعة وجهك فيها يا برميل الطرشي
زائر
اليمن بقرار من مجلس الامن الفصل السابع وبطلب استغاثه مت الرئيس الشرعي والحكومه ضد الانقلبي الهنوتي ------اما سوريا كذبت شوف الجيوش اللي فيها روس وامريكان وحزب زميره ومليشيات الفرس وليبيا فيها الطربوش واذياله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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