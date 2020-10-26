أنباء عن عدم رحيل أحمد موسى :«إجازة مدفوعة الأجر»

طلال الغامدي (صدى):
مازالت قضية النيجيري أحمد موسى لاعب النصر عالقة، على الرغم من الإعلان أمس عن الاستغناء عن خدماته، وسعي اللاعب للتنازل عن ما تبقى من مستحقاته.
وزعمت مصادر وسط تخبط حول مصير "موسى"، أن النصر منح مهاجمه النيجيري إجازة لثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، على أن يتحدد في الفترة الشتوية وضع اللاعب.
وفي تضارب واضح، نفت المصادر تنازل اللاعب عن مستحقاته؛ حيث قالت : "موسى لم يتنازل عن حقوقه ويمتد عقده حتى 2022 ".
ولا يحق للنصر أن يكون بين صفوفه 8 أجانب؛ وودع حساب النادي اللاعب النيجيري رسميًا بالأمس، ولم ترد إدارة الأصفر حتى الأن عن أنباء منح اللاعب إجازة مدفوعة الأجر.
يذكر أن نادي النصر قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية أعلن عن ضم اللاعب بيتروس من جديد إلى صفوفه.
وكانت "صدى" علمت أن اللاعب النيجيري ودع بالفعل اللاعبين في النصر خلال مرانهم بالأمس، ولكن يبدو أنه حتى الأن لم يرحل نهائيًا عن النادي.
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