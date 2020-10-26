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استعدادات الأرصاد لمواجهة كارثة "خزان صافر"

Time منذ ساعة
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استعدادات الأرصاد لمواجهة كارثة "خزان صافر"

عادل الحربي (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المهندس علي الغامدي، عن استعدادات كارثة قد يسببها خزان صافر الموجود في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة، مبينا إن هناك محاكاة وتمارين تقوم بها الهيئة ضمن خطط وطنية للاستجابة لما قد يحدث.

وأضاف الغامدي أن هناك استعدادا دائما لدى الهيئة لأي حوادث تقع هناك، كما أن ذلك الاستعداد يظهر قدرة المملكة على حماية الشواطئ ذات الحساسية والأهمية البيئية.

وتحدث الغامدي عن تميز المناطق الساحلية في المملكة على البحر الأحمر والجزر، مثل جزر فرسان التي تعد من أفضل المناطق السياحية، وتتميز بغناها بالثروة السمكية والشعب المرجانية، وهي محط أنظار الزوار والسائحين.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
لا تفتكرون بأستجار الملعب سوف تكونون مثل الهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ام سامر
وش سالفه وش قالت بظبط نفسي اعرف ردو عليه بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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