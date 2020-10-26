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طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها اليومية مع منصة مدرستي (فيديو)

Time منذ 7 دقائق
Views 1183
طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها اليومية مع منصة مدرستي (فيديو)

جدة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، طالبة في المراحل الأولى بإحدى المدارس الابتدائية بجدةـ وثّقت وصفاً لتجربتها اليومية مع منصة مدرستي.

وعبّرت الطالبة صبا عبد الله الغامدي، في مقطع فيديو نشرته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن شكرها لمنصة مدرستي ووزارة التعليم لإتاحة الدروس عن بعد.

وأشارت الطالبة إلى أنها تمكّنت من متابعة دروس اللغة العربية والإملاء عبر المنصة، موضحة أن هذه المادة هي مادتها المفضلة، والتي تشرحها عن بعد المعلمة هاجر الحمزي، والتي سهّلت لطالباتها دروس الإملاء عبر منصة مدرستي التي توفّرها الوزارة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منظر رائع ..
شرحبيل
موضوووووع اتفه منه مفييييييييش
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا خيّرهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماسألت عنكم ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تقلفعي والقلب داعي عليج ..

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