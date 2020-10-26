التشهير بوافدين لخلطهما الدقيق الفاخر بالمدعم وإعادة تعبئته

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأثنين، عن التشهير بوافدين إثر قيامهما بنشر مقطع فيديو يرصد قيامهما بإعادة تعبئة الدقيق عن طريق خلط المدعم مع الفاخر.
وقاما الوافدان بنشر الفيديو عبر تطبيق "تيك توك" خلال أزمة كورونا الحالية؛ حيث صدر في حقهما حكم من المحكمة الجزائية بالرياض، تضمّن فرض غرامة مالية والسجن لمدة سنة لكل من المدان الأول والثاني.
وتضمن الحكم إبعادهما عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالفَين.